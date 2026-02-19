Gold/Silver Price Today Delhi, Mumbai, Hyderabad LIVE Updates: शादी के सीजन में सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में 2 अप्रैल डिलीवरी वाले सोने वायदा अनुबंध की कीमत 0.80 फीसदी की तेजी के साथ 157000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वही, एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाले चांदी वायदा अनुबंध 1.44 फीसदी की तेजी के साथ 2,47775 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहे है।

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 19 फरवरी को 24 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम सोने का भाव 15664 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। वही, आज चांदी का 15000 रुपये की तेजी के साथ 270000 रुपये प्रति किलो है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

