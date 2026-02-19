Go to Live Updates

Gold/Silver Price Today Delhi, Mumbai, Hyderabad LIVE Updates: शादी के सीजन में सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में 2 अप्रैल डिलीवरी वाले सोने वायदा अनुबंध की कीमत 0.80 फीसदी की तेजी के साथ 157000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वही, एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाले चांदी वायदा अनुबंध 1.44 फीसदी की तेजी के साथ 2,47775 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहे है।

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 19 फरवरी को 24 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम सोने का भाव 15664 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। वही, आज चांदी का 15000 रुपये की तेजी के साथ 270000 रुपये प्रति किलो है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

14:39 (IST) 19 Feb 2026

आज दिल्ली में सोने का भाव (Gold Price Today in Delhi)

आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,664 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,360 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,752 प्रति ग्राम है।

13:51 (IST) 19 Feb 2026

आज चेन्नई में सोने का भाव (Gold Price Today in Chennai)

आज चेन्नई में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,818 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,500 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,400 प्रति ग्राम है।

13:26 (IST) 19 Feb 2026

आज पटना में सोने का भाव (Gold Price Today in Patna)

आज पटना में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,654 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,350 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,742 प्रति ग्राम है।

13:17 (IST) 19 Feb 2026

आज अहमदाबाद में चांदी की कीमत

आज अहमदाबाद में चांदी की कीमत ₹270 प्रति ग्राम और ₹270000 प्रति किलोग्राम है।

13:15 (IST) 19 Feb 2026

आज कोलकाता में सोने का भाव

आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,649 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,345 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,737 प्रति ग्राम है।

13:14 (IST) 19 Feb 2026

