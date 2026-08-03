Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 3 अगस्त को MCX पर सुबह के कारोबार में बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी अमेरिकी डॉलर में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बीच हुई। कच्चे तेल की कीमतों में यह गिरावट तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सोमवार को बातचीत होगी।
सुबह लगभग 10:08 बजे, MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 0.36% बढ़कर 1,43,887 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए, जबकि सितंबर डिलीवरी वाले चांदी के वायदा भाव 0.67% बढ़कर 2,18,650 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए।
सोने-चांदी से जुड़ें अक्सर पूछे जानें वाले सवाल
नीचे दिए गए सवालों के जरिए जानिए सोने-चांदी की कीमत तय होने का तरीका, डिजिटल गोल्ड क्या होता है और आज के ताजा गोल्ड-चांदी के भाव से जुड़ी जरूरी जानकारी।
सोने की कीमत कैसे तय होती है?
देश में किस शहर में कितने रुपये का गोल्ड मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वेलर्स किस भाव पर सोना खरीद रहा है। जिस भाव पर ज्वेलर्स गोल्ड खरीदते हैं उसे स्पॉट रेट कहा जाता है। अब एमसीएक्स पर सोना किस भाव पर ट्रेड कर रहा है उस आधार पर ही स्पॉट प्राइस तय किया जाता है।
डिजिटल गोल्ड क्या है?
डिजिटल गोल्ड सोने को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीदने, बेचने और स्टोर करने का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें खरीदार को इसे असल में अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती है।
भारत में आज चांदी की कीमत कितनी है?
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट के मुताबिक, आज भारत में 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख 35 हजार रुपये है।
भारत में आज सोने की कीमत कितनी है?
आज भारत में 24 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 14422 रुपये, 22 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 13220 रुपये है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 3 August 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,32,200 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,160 रुपये प्रति 10 ग्राम
दिल्ली में आज 18 कैरेट सोने की कीमत
दिल्ली में आज 18 कैरेट दस ग्राम सोने की कीमत 1,08,310 रुपये है।
भारत में आज चांदी की कीमत
आज भारत में 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख 35 हजार रुपये है।
मुंबई में आज 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 3 August 2026)
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,32,200 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्राम
आज चेन्नई में सोने की कीमत कितनी है?
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,650 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,32,500 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,44,550 रुपये प्रति 10 ग्राम