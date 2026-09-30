Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में 30 सितंबर 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर तेजी देखने को मिल रही है। दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,50,032 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसमें 1,209 रुपये यानी 0.81 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

वहीं, दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 2,26,635 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। चांदी की कीमत में 1,185 रुपये यानी 0.53 फीसदी की तेजी आई है।

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