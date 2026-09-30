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Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की कीमतों में 30 सितंबर 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर तेजी देखने को मिल रही है। दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,50,032 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसमें 1,209 रुपये यानी 0.81 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

वहीं, दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 2,26,635 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। चांदी की कीमत में 1,185 रुपये यानी 0.53 फीसदी की तेजी आई है।

आपके शहर का ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates
12:00 (IST) 30 Sep 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत

हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोना 14,957 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव क्रमशः 13,710 रुपये और 11,218 रुपये प्रति ग्राम हैं।

11:26 (IST) 30 Sep 2026

आज कोलकाता, बेंगलुरु में सोने की कीमत

आज कोलकाता, बेंगलुरु में 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 14,957 रुपये है। इसके अलावा 22 कैरेट सोना 13,710 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,218 रुपये प्रति ग्राम पर है।

11:22 (IST) 30 Sep 2026

आज दिल्ली में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,894 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। 22 कैरेट का भाव 13,725 रुपये और 18 कैरेट का भाव 11,233 रुपये प्रति ग्राम है।

11:21 (IST) 30 Sep 2026

आज मुंबई में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत

मुंबई में आज एक ग्राम 24 कैरेट सोना 14,957 रुपये का मिल रहा है। 22 कैरेट के लिए 13,710 रुपये, जबकि 18 कैरेट के लिए 11,218 रुपये प्रति ग्राम कीमत है।

11:21 (IST) 30 Sep 2026

आज चेन्नई में सोने की कीमत (Gold price today in Chennai)

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव आज 14,957 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 13,710 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,470 रुपये प्रति ग्राम है।