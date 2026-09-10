एमसीएक्स पर गुरुवार दोपहर 12 बजे तक सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला। 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 217 रुपये की तेजी के साथ 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

वहीं 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर फ्यूचर्स 639 रुपये टूटकर 2,43,574 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आज के कारोबार में सोने ने 1,54,450 रुपये और चांदी ने 2,44,300 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ।

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