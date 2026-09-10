एमसीएक्स पर गुरुवार दोपहर 12 बजे तक सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला। 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 217 रुपये की तेजी के साथ 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
वहीं 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर फ्यूचर्स 639 रुपये टूटकर 2,43,574 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आज के कारोबार में सोने ने 1,54,450 रुपये और चांदी ने 2,44,300 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ।
आपके शहर के गोल्ड और सिल्वर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
आज हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹15,551 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,663 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत
आज बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹15,551 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,663 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
आज कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹15,551 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,663 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
आज दिल्ली में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत
आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹15,566 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,270 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,597 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
आज मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹15,551 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,663 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,551 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹12,025 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।