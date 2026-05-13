Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार, 13 मई को बड़ी तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार में सोना लगातार 1.50 लाख रुपये के ऊपर बना हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून डिलीवरी वाला सोना 1,62,648 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट करीब 6.5 फीसदी बढ़कर 2,96,984 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट रही।
वही, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 16789 रुपये है। वही, चांदी कल के भाव 310000 रुपये प्रति किलो हो गई है।
इस बीच केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम विदेशों से होने वाली खरीद कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने के लिए उठाया है।
अयोध्या में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ayodhya)
अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,804 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,405 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,607 प्रति ग्राम है।
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,794 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,395 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,597 प्रति ग्राम है।
वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Vadodara)
वडोदरा में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,794 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,395 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,597 प्रति ग्राम है।
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)
पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,789 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,390 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,592 प्रति ग्राम है।
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)
केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,789 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,390 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,592 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,789 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,390 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,592 प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,804 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,405 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,607 प्रति ग्राम है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,789 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,390 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,592 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,789 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,390 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,592 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,800 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,400 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,860 प्रति ग्राम है।