Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: भारत के रिटेल मार्केट में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद और ग्लोबल इकॉनमी में सुधार की संभावनाओं के बीच सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव नजर आया।

6 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव 0.01 फीसदी की गिरावट के साथ 1,47,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, सुबह करीब 9:13 बजे चांदी का वायदा भाव 0.19 फीसदी गिरकर 2,37,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 14662 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

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