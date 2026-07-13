Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : देश के रिटेल मार्केट में सोमवार, 13 जुलाई को सोने की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। प्रमुख शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है। वहीं, घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है।

13 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 0.96% या 1384 रुपये गिरकर 142,094 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सुबह करीब 10:22 बजे MCX पर चांदी के वायदा भाव में लगभग 1.8% या 4000 रुपये की गिरावट आई और यह 218664 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

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