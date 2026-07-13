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Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : देश के रिटेल मार्केट में सोमवार, 13 जुलाई को सोने की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। प्रमुख शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी जा रही है। वहीं, घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है।

13 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 0.96% या 1384 रुपये गिरकर 142,094 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सुबह करीब 10:22 बजे MCX पर चांदी के वायदा भाव में लगभग 1.8% या 4000 रुपये की गिरावट आई और यह 218664 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

Live Updates
10:35 (IST) 13 Jul 2026

आज चेन्नई में चांदी की कीमत

आज चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2400 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 24000 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 240000 रुपये है।

10:31 (IST) 13 Jul 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,42,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,07,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:31 (IST) 13 Jul 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,43,060 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,31,150 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,07,330 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:31 (IST) 13 Jul 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,42,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,07,180 रुपये प्रति 10 ग्राम

10:30 (IST) 13 Jul 2026
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,200 रुपये प्रति 10 ग्राम