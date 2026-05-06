Gold/Silver Rate Today Delhi, Bangal, Kerala, Pondicherry LIVE Updates: भारत में बुधवार, 6 मई को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 2.84% की तेजी के साथ 2,51,255 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत 1,51,998 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
सोने-चांदी के ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15131 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,131 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,870 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,348 प्रति ग्राम है।
पांडिचेरी में आज सोने की कीमत
पांडिचेरी में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,328 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,050 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,720 प्रति ग्राम है।
अयोध्या में आज सोने की कीमत
अयोध्या में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,144 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,885 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,363 प्रति ग्राम है।
जयपुर में आज सोने की कीमत
जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,144 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,885 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,363 प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,144 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,885 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,363 प्रति ग्राम है।