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Gold/Silver Rate Today Kolkata, Kerala, Pondicherry LIVE Updates: देश में आज सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 0.59% गिरावट के साथ 2,49,457 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत 1,50,720 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

सोने-चांदी के आज ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15093 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
11:19 (IST) 4 May 2026
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,093 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,835 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,320 प्रति ग्राम है।

10:52 (IST) 4 May 2026

केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)

केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,093 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,835 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,320 प्रति ग्राम है।

10:52 (IST) 4 May 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,093 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,835 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,320 प्रति ग्राम है।

10:51 (IST) 4 May 2026

पुडुचेरी में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pondicherry)

पुडुचेरी में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,273 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,000 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,680 प्रति ग्राम है।

10:51 (IST) 4 May 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,093 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,835 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,320 प्रति ग्राम है।

10:51 (IST) 4 May 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,273 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,000 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,680 प्रति ग्राम है।