Gold/Silver Rate Today Kolkata, Kerala, Pondicherry LIVE Updates: देश में आज सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 0.59% गिरावट के साथ 2,49,457 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत 1,50,720 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

सोने-चांदी के आज ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15093 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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