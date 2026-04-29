Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Bengal LIVE Updates: बुधवार, 29 अप्रैल को भारत में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 0.49% तेजी के साथ 2,43,949 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत 1,50,156 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

सोने-चांदी के आज ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15137 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 260000 रुपये है।

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