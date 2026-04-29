Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Bengal LIVE Updates: बुधवार, 29 अप्रैल को भारत में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 0.49% तेजी के साथ 2,43,949 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत 1,50,156 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
सोने-चांदी के आज ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15137 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 260000 रुपये है।
चेन्नई में आज कितना है चांदी का भाव
आज चेन्नई में 10 ग्राम चांदी का भाव 2650 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 26500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।
पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)
पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,137 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,875 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,353 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,137 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,875 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,353 प्रति ग्राम है।
पटना में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in patna)
पटना में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,143 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,880 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,358 प्रति ग्राम है।
लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)
लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,153 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,890 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,368 प्रति ग्राम है।