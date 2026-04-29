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Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Bengal LIVE Updates: बुधवार, 29 अप्रैल को भारत में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 0.49% तेजी के साथ 2,43,949 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत 1,50,156 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

सोने-चांदी के आज ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15137 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 260000 रुपये है।

Live Updates
11:15 (IST) 29 Apr 2026

चेन्नई में आज कितना है चांदी का भाव

आज चेन्नई में 10 ग्राम चांदी का भाव 2650 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 26500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 265000 रुपये है।

10:59 (IST) 29 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,137 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,875 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,353 प्रति ग्राम है।

10:30 (IST) 29 Apr 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,137 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,875 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,353 प्रति ग्राम है।

10:29 (IST) 29 Apr 2026

पटना में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in patna)

पटना में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,143 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,880 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,358 प्रति ग्राम है।

10:28 (IST) 29 Apr 2026

लखनऊ में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Lucknow)

लखनऊ में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,153 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,890 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,368 प्रति ग्राम है।