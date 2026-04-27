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Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोमवार, 27 अप्रैल को भारत में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 0.19% उछलकर ₹ 2,45,100 प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि सोने की कीमत ₹ 1,52,940 प्रति 10 ग्राम हो गई।

वैश्विक बाजारों में हर तरफ नरमी देखने को मिली। हाजिर चांदी 0.3% गिरकर 75.48 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि प्लैटिनम 0.3% गिरकर 2,005.15 डॉलर और पैलेडियम 0.3% गिरकर 1,492.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। हाजिर सोना भी 0.3% गिरकर 4,694.26 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15442 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 260000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
11:17 (IST) 27 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

वडोदरा में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,442 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,155 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,582 प्रति ग्राम है।

10:47 (IST) 27 Apr 2026

अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,447 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,160 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,587 प्रति ग्राम

10:28 (IST) 27 Apr 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15424 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,230 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,870 प्रति ग्राम

10:27 (IST) 27 Apr 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15442 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,155 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,582 प्रति ग्राम

10:25 (IST) 27 Apr 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15457 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,170 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,587 प्रति ग्राम