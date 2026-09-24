Gold Silver Price Today LIVE: सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 24 सितंबर 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला सोना दोपहर 11:16 बजे 258 रुपये यानी 0.17% की गिरावट के साथ 1,51,041 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। आज के कारोबार में सोने ने अब तक 1,50,774 रुपये से 1,51,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच का स्तर देखा है।

वहीं, चांदी की दिसंबर एक्सपायरी 1,030 रुपये यानी 0.44% टूटकर 2,34,865 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आज चांदी का भाव अब तक 2,34,447 रुपये से 2,35,590 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रहा है।

यूपी-बिहार में सस्ता हुआ सोना-चांदी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सोने के खुदरा भाव में 24 कैरेट गोल्ड 15,283 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,010 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट 11,466 रुपये प्रति ग्राम है। एक किलो चांदी की कीमत 2.45 लाख रुपये है।

वहीं, बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोना 15,273 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट 11,456 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है। एक किलो चांदी की कीमत 2.45 लाख रुपये है।

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