Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: एमसीएक्स पर मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 494 रुपये यानी 0.33% टूटकर 1,50,736 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोने ने 1,50,650 रुपये का निचला और 1,51,553 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।

वहीं 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 1,488 रुपये यानी 0.64% की कमजोरी के साथ 2,31,202 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी का इंट्राडे रेंज 2,30,816 रुपये से 2,32,546 रुपये के बीच रहा, जिससे बुलियन बाजार में बिकवाली का दबाव साफ नजर आया।

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