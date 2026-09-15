Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: एमसीएक्स पर मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 494 रुपये यानी 0.33% टूटकर 1,50,736 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोने ने 1,50,650 रुपये का निचला और 1,51,553 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।
वहीं 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 1,488 रुपये यानी 0.64% की कमजोरी के साथ 2,31,202 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी का इंट्राडे रेंज 2,30,816 रुपये से 2,32,546 रुपये के बीच रहा, जिससे बुलियन बाजार में बिकवाली का दबाव साफ नजर आया।
आपके शहर के लेटेस्ट भाव के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…
आज केरल में कितना है सोने का भाव
आज केरल में 24 कैरेट सोना ₹15,317 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,040 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,488 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
आज हैदराबाद में 24 और 22 कैरेट सोने का भाव
आज हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹15,317 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,040 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,488 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)
आज अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना ₹15,322 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,045 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,493 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत
आज बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹15,317 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,040 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,488 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
आज कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹15,317 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,040 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,488 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹15,332 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,055 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,503 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
आज मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹15,317 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,040 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,488 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,317 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,040 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,810 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।