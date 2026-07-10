Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : देश में सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) पर गोल्ड सिल्वर में आज भी दवाब देखने को मिल रहा है।

एमसीएक्स पर सोना 0.38% की गिरावट के साथ 1,44,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, चांदी सुबह करीब 10:32 बजे 0.12% गिरकर 2,26,108 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 14,482 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

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