Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : देश में सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) पर गोल्ड सिल्वर में आज भी दवाब देखने को मिल रहा है।
एमसीएक्स पर सोना 0.38% की गिरावट के साथ 1,44,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, चांदी सुबह करीब 10:32 बजे 0.12% गिरकर 2,26,108 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 14,482 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।
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मुंबई में आज 18, 22 और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? (Gold Rate Today in Delhi)
आज मुंबई में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 14482 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 13275 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 10862 रुपये है।
आज दिल्ली में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? (Gold Rate Today in Delhi)
आज दिल्ली में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 14495 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 13290 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 10877 रुपये है।