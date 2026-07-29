Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में बुधवार, 29 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिल रहा है।
शुरुआती कारोबार में जहां सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना हुआ है, वहीं चांदी में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों और निवेशकों की सतर्क रणनीति के बीच दोनों कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव जारी है।
MCX पर 5 अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला सोना (Gold) फिलहाल 1,41,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.16% की गिरावट दर्शाता है।
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दूसरी ओर 4 सितंबर 2026 एक्सपायरी वाली चांदी (Silver) 2,16,475 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है और इसमें 0.29% की तेजी दर्ज की जा रही है।
ऐसे में दिनभर के कारोबार के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जिसकी जानकारी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलती रहेगी…
भारत में आज चांदी की कीमत: 999 प्योर सिल्वर का ताजा भाव
भारत में आज यानी 29 जुलाई 2026 को 999 शुद्ध चांदी का भाव ₹218 प्रति ग्राम और ₹2,182 प्रति 10 ग्राम है। वहीं 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹21,821 जबकि 1 किलोग्राम चांदी का रेट ₹2,18,210 दर्ज किया गया। इसके अलावा 1 औंस चांदी का भाव ₹6,186 और 1 तोला चांदी की कीमत ₹2,545 है।
भोपाल में आज सोने का भाव (Gold Rate Today in Bhopal)
आज भोपाल में 24 कैरेट सोने का भाव 14356 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 13160 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 10768 रुपये है।
नागपुर में 1 किलो चांदी का रेट क्या है?
29 जुलाई 2026 को नागपुर में 1 किलोग्राम (1000 ग्राम) चांदी की कीमत ₹ 2,34,900 है।
जयपुर में आज एक किलो चांदी का भाव कितना है?
जयपुर में आज एक किलो चांदी का भाव 234900 रुपये है।
आज पुणे में 100 ग्राम और एक किलो चांदी का भाव
आज पुणे में 100 ग्राम चांदी का भाव 23500 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 235000 रुपये है।
देश की राजधानी दिल्ली में आज 18, 22 और 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव
राजधानी दिल्ली में आज यानी 29 जुलाई को 18 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 10778 रुपये, 22 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 13170 रुपये और 24 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत 14366 रुपये है।