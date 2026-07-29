Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में बुधवार, 29 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिल रहा है।

शुरुआती कारोबार में जहां सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना हुआ है, वहीं चांदी में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों और निवेशकों की सतर्क रणनीति के बीच दोनों कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव जारी है।

MCX पर 5 अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला सोना (Gold) फिलहाल 1,41,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.16% की गिरावट दर्शाता है।

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दूसरी ओर 4 सितंबर 2026 एक्सपायरी वाली चांदी (Silver) 2,16,475 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है और इसमें 0.29% की तेजी दर्ज की जा रही है।

ऐसे में दिनभर के कारोबार के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जिसकी जानकारी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलती रहेगी…

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