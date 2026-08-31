पारंपरिक और व्यापारिक दोनों ही नजरिए से रक्षाबंधन के साथ ही भारत में त्योहारी सीजन की आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है। देश में त्योहारी सीजन के शुरुआत से साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है।

आज यानी सोमवार, 31 अगस्त को सुबह 11:04 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड 1.26 फीसदी या 1962 रुपये की गिरावट के साथ 154319 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। वही, MCX पर चांदी 0.87% या 2119 रुपये की गिरावट के साथ 240325 रुपये किलो मिल रही है।

वही, गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट एक ग्राम सोना 147 रुपये की गिरावट के साथ 15677 रुपये का मिल रहा है। वही, चांदी की कीमत 2.55 लाख रुपये प्रति किलो है।

दिल्ली में सोने-चांदी का भाव

आज दिल्ली में एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15692 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2.55 लाख रुपये है।

चेन्नई में सोने-चांदी का भाव

आज चेन्नई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15677 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2.60 लाख रुपये है।

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