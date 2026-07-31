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Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार (31 जुलाई) को कारोबार की शुरुआत के बाद सोना और चांदी दोनों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में निवेशकों की मुनाफावसूली और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों का असर घरेलू वायदा बाजार पर भी दिखाई दिया। हालांकि, दिनभर के कारोबार के दौरान वैश्विक घटनाक्रम और विदेशी बाजारों की चाल के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

सुबह 11:07 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, MCX Gold 5 अगस्त 2026 कॉन्ट्रैक्ट 570 रुपये (0.40%) की गिरावट के साथ 1,42,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, MCX Silver 4 सितंबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट 470 रुपये (0.21%) टूटकर 2,19,495 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। दोनों कीमती धातुओं में फिलहाल हल्की बिकवाली का माहौल बना हुआ है।

सोने-चांदी के भाव से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…

Live Updates
12:20 (IST) 31 Jul 2026

कैसे कर सकते है डिजिटल गोल्ड में निवेश?

आज कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ( जैसे Paytm, PhonePe, Jio Financial आदि) MMTC-PAMP या SafeGold जैसे सर्टिफाइड सेलर्स के साथ मिलकर ग्राहकों को शुद्ध सोना उपलब्ध कराते हैं। डिजिटल गोल्ड आप मोबाइल से बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। कई ऐप्स में 5–50 से भी निवेश शुरू हो जाता है।

11:22 (IST) 31 Jul 2026

मुंबई, दिल्ली में आज चांदी का भाव

आज मुंबई और दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव 2.35 लाख रुपये है।

11:21 (IST) 31 Jul 2026

आज दिल्ली में 22 और 18 कैरेट सोने का भाव

आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,32,700 रुपये और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,44,750 रुपये है।

11:19 (IST) 31 Jul 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 31 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,32,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,08,450 रुपये प्रति 10 ग्राम

11:19 (IST) 31 Jul 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 31 July 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,32,550 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,10,700 रुपये प्रति 10 ग्राम