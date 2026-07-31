Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार (31 जुलाई) को कारोबार की शुरुआत के बाद सोना और चांदी दोनों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में निवेशकों की मुनाफावसूली और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों का असर घरेलू वायदा बाजार पर भी दिखाई दिया। हालांकि, दिनभर के कारोबार के दौरान वैश्विक घटनाक्रम और विदेशी बाजारों की चाल के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

सुबह 11:07 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, MCX Gold 5 अगस्त 2026 कॉन्ट्रैक्ट 570 रुपये (0.40%) की गिरावट के साथ 1,42,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, MCX Silver 4 सितंबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट 470 रुपये (0.21%) टूटकर 2,19,495 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। दोनों कीमती धातुओं में फिलहाल हल्की बिकवाली का माहौल बना हुआ है।

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