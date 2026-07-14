Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: अगर आप आज यानी 14 जुलाई को सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर जान लें। मंगलवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं, वैश्विक बाजार में मजबूती के चलते वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया।

मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1,303 रुपये यानी 0.93% की तेजी के साथ 1,41,612 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। विश्लेषकों के मुताबिक, मजबूत स्पॉट डिमांड और निवेशकों द्वारा नई खरीदारी के चलते सोने में तेजी देखने को मिली।

वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी 2,946 रुपये यानी 1.35% चढ़कर 2,20,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत वैश्विक संकेत और नई पोजीशन बनने से चांदी की कीमतों को भी समर्थन मिला।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं में तेजी का माहौल रहा। न्यूयॉर्क में सोने का वायदा भाव 0.70% बढ़कर 4,030.57 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि कॉमेक्स (Comex) पर चांदी का वायदा भाव 0.86% की बढ़त के साथ 58.15 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा।

यूपी-बिहार में आज का गोल्ड रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ: 24 कैरेट – ₹14,295/ग्राम | 22 कैरेट – ₹13,105/ग्राम | 18 कैरेट – ₹10,725/ग्राम

बिहार की राजधानी पटना: 24 कैरेट – ₹14,285/ग्राम | 22 कैरेट – ₹13,095/ग्राम | 18 कैरेट – ₹10,715/ग्राम

यूपी-बिहार में आज का चांदी का भाव

यूपी की राजधानी लखनऊ: 10 ग्राम – ₹2,350 | 100 ग्राम – ₹23,500 | 1 किलोग्राम – ₹2,35,000

बिहार की राजधानी पटना: 10 ग्राम – ₹2,350 | 100 ग्राम – ₹23,500 | 1 किलोग्राम – ₹2,35,000

Live Updates