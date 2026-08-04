Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है। सुबह 10:09 बजे तक एमसीएक्स (MCX) पर दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं।

अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 0.51% की तेजी के साथ ₹1,43,650 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 1.20% उछलकर ₹2,19,350 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

कारोबार के दौरान वैश्विक संकेतों और निवेशकों की खरीदारी का असर दोनों धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दिनभर बाजार की चाल के साथ इन भावों में बदलाव संभव है। हर अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates