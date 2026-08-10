Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार, 10 अगस्त 2026 को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी खरीदारी और वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते घरेलू बुलियन बाजार में भी तेजी लौट आई है। एमसीएक्स पर सुबह 10:43 बजे अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 320 रुपये यानी 0.21% चढ़कर 1,52,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जबकि कारोबार के दौरान इसने 1,52,299 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।
चांदी में सोने की तुलना में ज्यादा तेज उछाल देखने को मिला। सितंबर 2026 डिलीवरी वाली सिल्वर 1,993 रुपये यानी 0.86% बढ़कर 2,33,459 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंट्राडे में चांदी का भाव 2,34,185 रुपये तक गया। पिछले सत्र के मुकाबले यह मजबूत बढ़त मानी जा रही है और बाजार में खरीदारी का रुझान साफ दिखाई दे रहा है।
गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोना करीब 15,197 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 13930 रुपये पर बिक रहा है। वहीं चांदी लगभग 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है।
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अहमदाबाद में आज का सिल्वर रेट (Silver Price Today in Ahmedabad, 10 August 2026)
अहमदाबाद में आज 10 ग्राम चांदी 2,450 रुपये, 100 ग्राम 24,500 रुपये और 1 किलो चांदी 2,45,000 रुपये के भाव पर मिल रही है।
24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या अंतर होता है?
24 कैरेट सोना लगभग 99.9% शुद्ध होता है। 22 कैरेट सोने में करीब 91.6% सोना और बाकी धातुएं मिली होती हैं, जिससे यह ज्यादा मजबूत बनता है। इसलिए गहनों के लिए 22 कैरेट अधिक इस्तेमाल होता है।
अहमदाबाद में आज का गोल्ड रेट (Gold Rate Today in Ahmedabad, 10 August 2026)
अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,020 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,39,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,14,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।