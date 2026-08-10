Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार, 10 अगस्त 2026 को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी खरीदारी और वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते घरेलू बुलियन बाजार में भी तेजी लौट आई है। एमसीएक्स पर सुबह 10:43 बजे अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 320 रुपये यानी 0.21% चढ़कर 1,52,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जबकि कारोबार के दौरान इसने 1,52,299 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।

चांदी में सोने की तुलना में ज्यादा तेज उछाल देखने को मिला। सितंबर 2026 डिलीवरी वाली सिल्वर 1,993 रुपये यानी 0.86% बढ़कर 2,33,459 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंट्राडे में चांदी का भाव 2,34,185 रुपये तक गया। पिछले सत्र के मुकाबले यह मजबूत बढ़त मानी जा रही है और बाजार में खरीदारी का रुझान साफ दिखाई दे रहा है।

गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोना करीब 15,197 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 13930 रुपये पर बिक रहा है। वहीं चांदी लगभग 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है।

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