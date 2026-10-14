Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार, 14 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:50 बजे MCX पर सोने का दिसंबर वायदा भाव 300 रुपये गिरकर 1,48,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,48,450 रुपये था।
वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी का दिसंबर वायदा भाव 649 रुपये टूटकर 2,18,568 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले सत्र में चांदी 2,19,217 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…
आज दिल्ली में सोने की कीमत
दिल्ली में सोने के भाव चेन्नई और मुंबई से थोड़े ज्यादा हैं। यहां 24 कैरेट सोना 14,841 रुपये, 22 कैरेट 13,605 रुपये और 18 कैरेट 11,134 रुपये प्रति ग्राम पर है।
आज मुंबई में सोने की कीमत
मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए 14,826 रुपये खर्च करने होंगे। कम शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 13,590 रुपये और 18 कैरेट की 11,119 रुपये प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 14,826 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,590 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोना 11,165 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से मिल रहा है।