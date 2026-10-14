Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार, 14 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:50 बजे MCX पर सोने का दिसंबर वायदा भाव 300 रुपये गिरकर 1,48,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,48,450 रुपये था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी का दिसंबर वायदा भाव 649 रुपये टूटकर 2,18,568 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले सत्र में चांदी 2,19,217 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…

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