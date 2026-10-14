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Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार, 14 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:50 बजे MCX पर सोने का दिसंबर वायदा भाव 300 रुपये गिरकर 1,48,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,48,450 रुपये था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी का दिसंबर वायदा भाव 649 रुपये टूटकर 2,18,568 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले सत्र में चांदी 2,19,217 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…

Live Updates
11:09 (IST) 14 Oct 2026

आज दिल्ली में सोने की कीमत

दिल्ली में सोने के भाव चेन्नई और मुंबई से थोड़े ज्यादा हैं। यहां 24 कैरेट सोना 14,841 रुपये, 22 कैरेट 13,605 रुपये और 18 कैरेट 11,134 रुपये प्रति ग्राम पर है।

11:09 (IST) 14 Oct 2026

आज मुंबई में सोने की कीमत

मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए 14,826 रुपये खर्च करने होंगे। कम शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 13,590 रुपये और 18 कैरेट की 11,119 रुपये प्रति ग्राम है।

11:09 (IST) 14 Oct 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 14,826 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,590 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोना 11,165 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से मिल रहा है।