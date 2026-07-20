Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai : सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 20 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुरुआती कारोबार में तेजी आई। इसका कारण अमेरिकी डॉलर में मामूली नरमी के बाद मूल्य-आधारित खरीदारी थी।
सुबह 11:52 बजे एमसीएक्स गोल्ड अगस्त वायदा 0.23% बढ़कर 1,41,226 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर सितंबर अनुबंध 0.79% बढ़कर 2,18,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।
गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 14,346 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि एक किलो चांदी का रेट करीब 2.35 लाख रुपये है।
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट जरूर चेक कर लें। इस LIVE ब्लॉग में आपको MCX के लेटेस्ट अपडेट, चांदी की कीमत और दिनभर के सभी बड़े अपडेट मिलते रहेंगे।
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,43,510 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,31,550 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,07,640 रुपये प्रति 10 ग्राम
आज जयपुर में 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 14,361 रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 13,165 रुपये है।
कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में आज चांदी का भाव कितना है?
कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23500 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 35 हजार रुपये है।
दिल्ली में आज एक किलो चांदी का भाव कितना है?
दिल्ली में आज एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 35 हजार रुपये है। हालांकि, ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद अंतिम कीमत अलग हो सकती है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,43,460 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,07,590 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोने की कीमत कैसे तय होती है?
भारत के किस शहरों में कितने रुपये का गोल्ड मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वेलर्स किस भाव पर सोना खरीद रहा है। जिस भाव पर ज्वेलर्स गोल्ड खरीदते हैं उसे स्पॉट रेट कहा जाता है। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना किस भाव पर ट्रेड कर रहा है उस आधार पर ही स्पॉट प्राइस तय किया जाता है।