Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai : सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 20 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुरुआती कारोबार में तेजी आई। इसका कारण अमेरिकी डॉलर में मामूली नरमी के बाद मूल्य-आधारित खरीदारी थी।

सुबह 11:52 बजे एमसीएक्स गोल्ड अगस्त वायदा 0.23% बढ़कर 1,41,226 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर सितंबर अनुबंध 0.79% बढ़कर 2,18,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।

गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 14,346 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि एक किलो चांदी का रेट करीब 2.35 लाख रुपये है।

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट जरूर चेक कर लें। इस LIVE ब्लॉग में आपको MCX के लेटेस्ट अपडेट, चांदी की कीमत और दिनभर के सभी बड़े अपडेट मिलते रहेंगे।

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