Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार (16 जुलाई) को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का अगस्त वायदा और चांदी का सितंबर वायदा दोनों लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं।
सोना हुआ सस्ता
MCX पर 5 अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला सोना गुरुवार सुबह गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।
– मौजूदा भाव: 1,41,250 रुपये प्रति 10 ग्राम
– गिरावट: 600 रुपये (-0.42%)
चांदी में भी कमजोरी
चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है।
– मौजूदा भाव: 2,19,223 रुपये प्रति किलोग्राम
– गिरावट: 1,397 रुपये (-0.63%)
गुड रिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट एक ग्राम गोल्ड का भाव 14329 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 35 हजार रुपये है।
ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट जरूर चेक कर लें। आज का यह LIVE ब्लॉग आपको MCX के ताजा भाव के साथ-साथ देश के प्रमुख शहरों में गोल्ड रेट, चांदी की कीमत, बाजार की चाल और दिनभर के सभी बड़े अपडेट देता रहेगा…
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज एक किलो चांदी का भाव कितना है?
आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 35 हजार रुपये है। हालांकि, ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद अंतिम कीमत अलग हो सकती है।
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत
आज दिल्ली में सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोना ₹14,344 प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा है।