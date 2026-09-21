Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: भारत में घरेलू वायदा बाजार (फ्यूचर्स मार्केट) में सोमवार, 21 सितंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बनी हुई थी।

आज सुबह लगभग 11:44 बजे, MCX पर 5 अक्टूबर के सोने के वायदा सौदे ₹153,450 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जबकि MCX पर 4 दिसंबर के चांदी के अनुबंध 0.57% गिरकर 239,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर थे। यह गिरावट सप्ताहांत (वीकेंड) की दो दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुलने पर देखी गई।

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