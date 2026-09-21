Go to Live Updates

Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: भारत में घरेलू वायदा बाजार (फ्यूचर्स मार्केट) में सोमवार, 21 सितंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बनी हुई थी।

आज सुबह लगभग 11:44 बजे, MCX पर 5 अक्टूबर के सोने के वायदा सौदे ₹153,450 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जबकि MCX पर 4 दिसंबर के चांदी के अनुबंध 0.57% गिरकर 239,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर थे। यह गिरावट सप्ताहांत (वीकेंड) की दो दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुलने पर देखी गई।

आपके शहर के ताजा भाव जानने के विए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates
11:52 (IST) 21 Sep 2026

चेन्नई में आज कितना है सोने-चांदी का भाव?

चेन्नई में आज 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 14270 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 12040 रुपये है। वही, एक किलो चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपये है।

11:50 (IST) 21 Sep 2026

मुंबई और कोलकाता में आज 22 और 18 कैरेट सोने का ताजा भाव

आज मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 14285 रुपये और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 11691 रुपये है।