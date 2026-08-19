Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार में आज 19 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे के आसपास MCX पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला सोना 537 रुपये यानी 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 1,53,725 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोना 1,53,404 रुपये के निचले स्तर से लेकर 1,54,326 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपरी स्तर तक पहुंचा।

वहीं, सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी 3,819 रुपये यानी 1.64 फीसदी टूटकर 2,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। आज चांदी ने 2,27,931 रुपये का निचला और 2,30,528 रुपये प्रति किलोग्राम का ऊपरी स्तर देखा है।

त्योहारों के सीजन से पहले सोने-चांदी की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है। इस लाइव ब्लॉग में जानिए सोने-चांदी के ताजा भाव, आपके शहर का रेट और बाजार से जुड़े हर जरूरी अपडेट…

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