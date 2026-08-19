Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: घरेलू वायदा बाजार में आज 19 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे के आसपास MCX पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला सोना 537 रुपये यानी 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 1,53,725 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान सोना 1,53,404 रुपये के निचले स्तर से लेकर 1,54,326 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपरी स्तर तक पहुंचा।
वहीं, सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी 3,819 रुपये यानी 1.64 फीसदी टूटकर 2,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। आज चांदी ने 2,27,931 रुपये का निचला और 2,30,528 रुपये प्रति किलोग्राम का ऊपरी स्तर देखा है।
त्योहारों के सीजन से पहले सोने-चांदी की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है। इस लाइव ब्लॉग में जानिए सोने-चांदी के ताजा भाव, आपके शहर का रेट और बाजार से जुड़े हर जरूरी अपडेट…
क्यों जरूरी है हॉलमार्क?
यह सोने की शुद्धता की पुष्टि करने में मदद करता है। आभूषण खरीदते वक्त हॉलमार्क और संबंधित शुद्धता की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,512 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,220 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,638 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,497 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,205 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,623 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,497 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,205 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,985 प्रति ग्राम है।