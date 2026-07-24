Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को शुरुआती कारोबार में MCX पर सोना और चांदी दोनों गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। सुबह करीब 10:08 बजे 5 अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 969 रुपये (0.68%) की गिरावट के साथ 1,41,852 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

वहीं, 4 सितंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 1,559 रुपये (0.71%) टूटकर 2,17,816 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। दिनभर सोने और चांदी की कीमतों में होने वाले हर बदलाव, बाजार के प्रमुख संकेतों और इससे जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहे…

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