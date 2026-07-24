Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को शुरुआती कारोबार में MCX पर सोना और चांदी दोनों गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। सुबह करीब 10:08 बजे 5 अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 969 रुपये (0.68%) की गिरावट के साथ 1,41,852 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
वहीं, 4 सितंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 1,559 रुपये (0.71%) टूटकर 2,17,816 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। दिनभर सोने और चांदी की कीमतों में होने वाले हर बदलाव, बाजार के प्रमुख संकेतों और इससे जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहे…
चेन्नई में 24 कैरेट आज सोने का भाव
आज चेन्नई में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 14433 रुपये है।
आज मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में कितना है चांदी का भाव?
आज मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी का भाव 2350 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 23500 रुपये और एक किलो चांदी का भाव 235000 रुपये है।
केरल में 1 ग्राम सोने की कीमत
केरल में आज 24 कैरेट सोना ₹14,433 प्रति ग्राम पर बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का रेट ₹13,230 और 18 कैरेट गोल्ड ₹10,825 प्रति ग्राम है।
हैदराबाद में आज का गोल्ड रेट
हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने का भाव 14,433 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 13,230 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,825 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है।
बेंगलुरु में गोल्ड प्राइस प्रति ग्राम
बेंगलुरु में आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत ₹14,433 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड ₹13,230 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,825 प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
कोलकाता में आज 24 कैरेट गोल्ड 14,433 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने की कीमत 13,230 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम है।
मुंबई में 1 ग्राम गोल्ड रेट
मुंबई के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना ₹14,433 प्रति ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹13,230 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,825 प्रति ग्राम दर्ज की गई।
दिल्ली में आज सोने का भाव कितना है?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का रेट ₹14,448 है। वहीं 22 कैरेट सोना ₹13,245 प्रति ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड ₹10,840 प्रति ग्राम पर उपलब्ध है।
चेन्नई में 1 ग्राम सोने का भाव
चेन्नई में आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत ₹14,433 है। वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड ₹13,230 और 18 कैरेट सोना ₹11,045 प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा है।