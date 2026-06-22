Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोमवार, 22 जून को भारत के खुदरा बाजार में सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई। घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में भी सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।
अगस्त वायदा अनुबंध के लिए एमसीएक्स सोने का भाव आज 0.47% बढ़कर 147900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, एमसीएक्स चांदी वायदा भाव सुबह करीब 10:41 बजे 0.95% बढ़कर 2,35,391 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 14651 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।
सोने-चांदी के ताजा भाव, MCX अपडेट, प्रमुख शहरों के रेट और बाजार की हर बड़ी हलचल जानने के लिए हमारे Gold-Silver LIVE Blog के साथ बने रहें…
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kerala, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Hyderabad, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Bangalore, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Kolkata, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,660 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,450 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,10,030 प्रति 10 ग्राम
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,46,510 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,34,300 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,09,880 प्रति 10 ग्राम
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Chennai, 22 June 2026)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹1,48,360 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹1,35,990 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹1,13,690 प्रति 10 ग्राम