Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: डिलीवरी वाला सोना गिरावट के साथ करीब 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 3.57 फीसदी टूटकर 2,80,700 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।
उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 16,009 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,90,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।
Gold import पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद सख्त हुए इंपोर्ट के नियम
DGFT ने Gold Jwellery exporters के लिए ड्यूटी-फ्री गोल्ड के इंपोर्ट के नियम सख्त कर दिए हैं । अब हर लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलो गोल्ड इंपोर्ट हो सकेगा।
आज केरल में चांदी का भाव (Silver Price Today in Kerala)
आज केरल में 10 ग्राम चांदी का भाव 3050 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 30500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 305000 रुपये है।
आज मुंबई में चांदी का भाव (Silver Price Today in Mumbai)
आज मुंबई में 10 ग्राम चांदी का भाव 3050 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 30500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 305000 रुपये है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,309 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,950 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,470 प्रति ग्राम है।
जयपुर में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Jaipur)
जयपुर में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,226 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,895 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,190 प्रति ग्राम है।