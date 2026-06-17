Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के दाम में बुधवार, 17 जून को बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर अगस्त वायदा सोना 0.46% की गिरावट के साथ 1,52,383 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 0.43 फीसदी गिरावट के साथ 2,49,036 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट सोने का भाव 15110 रुपये प्रति ग्राम और चांदी का भाव 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

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