Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: देश में सोने-चांदी का कीमतों में उठापटक का दौर जारी है। आज सुबह 11:19AM तक सोने की कीमत 0.97% की तेजी के साथ 224300 रुपये प्रति किलो है। वही, सोना 0.63% के साथ 144001 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी अनिश्चितता और तनाव के चलते ये तेजी देखने को मिली।

वही, गुडरिटर्न्स की वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट सोना 93 रुपये की तेजी के साथ 14586 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। वही, एक किलो चांदी की कीमत 2.4 लाख रुपये है।

सोने-चांदी से संबंधित अक्सर पूछे जानें वाले सवाल

सोने की कीमत कैसे तय होती है?

देश के किस शहरों में कितने रुपये का गोल्ड मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वेलर्स किस भाव पर सोना खरीद रहा है। जिस भाव पर ज्वेलर्स गोल्ड खरीदते हैं उसे स्‍पॉट रेट कहा जाता है। अब एमसीएक्स पर सोना किस भाव पर ट्रेड कर रहा है उस आधार पर ही स्पॉट प्राइस तय किया जाता है।

क्या है डिजिटल गोल्ड?

यह सोने को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीदने, बेचने और स्टोर करने का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें खरीदार को इसे असल में अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती।

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