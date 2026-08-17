Today Gold and Silver Rate LIVE Updates: रक्षाबंधन का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। इसके साथ ही देश में लगभग त्योहार का सीजन शुरू हो जाएगा। त्योहारों के सीजन शुरू होने के पहले ही देश में सोने-चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है।
आज यानी सोमवार, 17 अगस्त 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 1,54,964 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यह पिछले क्लोजिंग भाव 1,55,506 रुपये के मुकाबले 458 रुपये यानी 0.3 फीसदी ऊपर है।
वहीं, सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी भी आज महंगी हुई है। MCX पर चांदी 2,37,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। पिछले क्लोजिंग भाव 2,35,924 रुपये के मुकाबले चांदी 1375 रुपये यानी 0.58 फीसदी ऊपर है।
अपने शहर के गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहे…
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price today in Hyderabad)
हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,566 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,270 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,676 प्रति ग्राम है।
आज एमसीएक्स पर चांदी का भाव
आज MCX पर चांदी 2,37,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price today Delhi)
आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15581 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14285 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 11691 रुपये प्रति ग्राम है।
मुंबई में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15566 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने के लिए 14270 रुपये प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15566 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 14270 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 12050 रुपये प्रति ग्राम है।