Today Gold and Silver Rate LIVE Updates: रक्षाबंधन का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। इसके साथ ही देश में लगभग त्योहार का सीजन शुरू हो जाएगा। त्योहारों के सीजन शुरू होने के पहले ही देश में सोने-चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है।

आज यानी सोमवार, 17 अगस्त 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 1,54,964 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। यह पिछले क्लोजिंग भाव 1,55,506 रुपये के मुकाबले 458 रुपये यानी 0.3 फीसदी ऊपर है।

वहीं, सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी भी आज महंगी हुई है। MCX पर चांदी 2,37,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। पिछले क्लोजिंग भाव 2,35,924 रुपये के मुकाबले चांदी 1375 रुपये यानी 0.58 फीसदी ऊपर है।

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