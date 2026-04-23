Go to Live Updates

Gold/Silver Rate Today Delhi, Kolkata, Mumbai LIVE Updates: देश में पिछले कुछ महीनों से सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX गोल्ड जून वायदा 0.44% गिरकर 1,51,983 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX सिल्वर मई अनुबंध सुबह 10:27 बजे 1.63% गिरकर 2,44,307 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

सोने-चांदी के ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव 15355 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 260000 रुपये है।

सोने-चांदी से जुड़े बड़े सवाल (Gold-Silver FAQ)

सवाल: आज सोने की कीमत कितनी है?
जवाब: आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹15,355 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना लगभग ₹14,075 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना करीब ₹11,516 प्रति ग्राम के आसपास है।

सवाल: सोने की कीमतें क्यों बढ़ती-घटती हैं?
जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे कारणों से प्रभावित होती हैं।

सवाल: 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्या फर्क है?
जवाब: 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध (99.9%) होता है, 22 कैरेट लगभग 91.6% शुद्ध होता है और आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि 18 कैरेट में 75% सोना होता है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
10:33 (IST) 23 Apr 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,355 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,075 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,516 प्रति ग्राम