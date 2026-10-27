Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: करवा चौथ से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। ऐसे में त्योहार पर सोने-चांदी के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की नजर बाजार के ताजा भाव पर है। 27 अक्टूबर को सुबह 10:31 बजे MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 183 रुपये यानी 0.13% गिरकर 1,42,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,43,073 रुपये था। कारोबार के दौरान सोने ने 1,42,581 रुपये का निचला और 1,43,303 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।
वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी रही। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1,738 रुपये यानी 0.89% गिरकर 1,94,055 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,95,793 रुपये था। कारोबार के दौरान चांदी का भाव 1,93,555 रुपये तक नीचे आया, जबकि 1,95,195 रुपये का ऊपरी स्तर दर्ज किया गया।
वही, गुडरिटर्न्स पर आज 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 14329 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2.20 लाख रुपये है।
सोने-चांदी से जुड़े 5 सवाल-जवाब
करवा चौथ पर सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इनसे जुड़े 5 आम सवालों के जवाब जान लीजिए।
आज MCX पर सोने का भाव कितना है?
27 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:31 बजे MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,42,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
आज MCX पर चांदी की कीमत कितनी है?
चांदी का दिसंबर वायदा भाव 1,94,055 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसमें पिछले बंद भाव के मुकाबले 1,738 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
आज सोने की कीमत में कितनी गिरावट आई है?
सोने की कीमत में 183 रुपये यानी 0.13% की गिरावट आई। इसका पिछला बंद भाव 1,43,073 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
आज चांदी की कीमत कितनी गिरी है?
MCX पर चांदी का भाव 1,738 रुपये यानी 0.89% गिरा। इसका पिछला बंद भाव 1,95,793 रुपये प्रति किलोग्राम था।
करवा चौथ पर सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता, हॉलमार्क, स्थानीय बाजार भाव, मेकिंग चार्ज और GST जरूर जांचें। इससे आपको गहने की कुल कीमत का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।
कोलकाता में आज सोने की कीमत
कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,329 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,135 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,757 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
धनतेरस-दिवाली पर सोने में करना है निवेश? ज्वेलरी से लेकर डिजिटल गोल्ड तक, जानें 5 तरीके
धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन त्योहारों के मौके पर कई भारतीय परिवार सोने के गहने, सिक्के या बिस्कुट खरीदते हैं। कुछ लोग सोने को पहनने के लिए खरीदते हैं, तो कुछ इसे भविष्य के लिए पैसे बचाने और निवेश का एक अच्छा विकल्प मानते हैं।
हालांकि, सोने में निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गहने या सोने के सिक्के ही खरीदें। आज के समय में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (EGR) जैसे कई विकल्प भी मौजूद हैं। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं…
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Delhi)
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,344 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,150 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,762 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
आज मुंबई में सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai)
मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,329 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,135 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,757 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,329 रुपये का है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,135 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 10,750 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।