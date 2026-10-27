Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: करवा चौथ से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। ऐसे में त्योहार पर सोने-चांदी के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की नजर बाजार के ताजा भाव पर है। 27 अक्टूबर को सुबह 10:31 बजे MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 183 रुपये यानी 0.13% गिरकर 1,42,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,43,073 रुपये था। कारोबार के दौरान सोने ने 1,42,581 रुपये का निचला और 1,43,303 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी रही। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1,738 रुपये यानी 0.89% गिरकर 1,94,055 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,95,793 रुपये था। कारोबार के दौरान चांदी का भाव 1,93,555 रुपये तक नीचे आया, जबकि 1,95,195 रुपये का ऊपरी स्तर दर्ज किया गया।

वही, गुडरिटर्न्स पर आज 24 कैरेट एक ग्राम सोने का भाव 14329 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2.20 लाख रुपये है।

सोने-चांदी से जुड़े 5 सवाल-जवाब

करवा चौथ पर सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इनसे जुड़े 5 आम सवालों के जवाब जान लीजिए।

आज MCX पर सोने का भाव कितना है?

27 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:31 बजे MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,42,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

आज MCX पर चांदी की कीमत कितनी है?

चांदी का दिसंबर वायदा भाव 1,94,055 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसमें पिछले बंद भाव के मुकाबले 1,738 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

आज सोने की कीमत में कितनी गिरावट आई है?

सोने की कीमत में 183 रुपये यानी 0.13% की गिरावट आई। इसका पिछला बंद भाव 1,43,073 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

आज चांदी की कीमत कितनी गिरी है?

MCX पर चांदी का भाव 1,738 रुपये यानी 0.89% गिरा। इसका पिछला बंद भाव 1,95,793 रुपये प्रति किलोग्राम था।

करवा चौथ पर सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता, हॉलमार्क, स्थानीय बाजार भाव, मेकिंग चार्ज और GST जरूर जांचें। इससे आपको गहने की कुल कीमत का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।

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