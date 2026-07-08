Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज यानी 8 जुलाई को कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने और चांदी पर दबाव नजर आया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। 8 जुलाई को MCX पर सोना 0.30 फीसदी की गिरावट के साथ 1,44,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, सुबह करीब 10:08 बजे चांदी 0.65 फीसदी गिरकर 2,29,365 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 14,449 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ताजा भाव जानना जरूरी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या हैं? एक किलोग्राम चांदी कितने में मिल रही है? यहां जानिए Gold-Silver Rate के LIVE Updates…

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