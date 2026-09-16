Gold Hallmarking Fee Hike: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग फीस बढ़ाकर 75 रुपये प्रति आभूषण कर दी है। वहीं, चांदी की हॉलमार्किंग फीस 35 रुपये प्रति इकाई पर यथावत रखी गई है। बीआईएस (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2026 के तहत यह नया शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

अबतक सोने के आभूषण का हॉलमार्क का निशान लगाने का शुल्क 45 रुपये था। यह बढ़ोतरी 14 सितंबर, 2026 को अधिसूचित बीआईएस (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2026 के तहत की गई है।

संशोधित अनुसूची चार के अनुसार, आभूषण कारोबारियों को सोने की प्रत्येक आभूषण के लिए 75 रुपये हॉलमार्किंग शुल्क देना होगा। हालांकि, एक खेप के लिए न्यूनतम शुल्क 200 रुपये होगा।

वहीं, चांदी की वस्तुओं के लिए मान्यता प्राप्त जांच एवं हॉलमार्किंग केंद्रों (AHC) को प्रति इकाई 35 रुपये शुल्क देना होगा और एक खेप के लिए न्यूनतम शुल्क 150 रुपये होगा।

बीआईएस हॉलमार्किंग आभूषणों में इस्तेमाल की गई बहुमूल्य धातु की शुद्धता की पुष्टि करती है। बीआईएस के तहत प्रमाणित आभूषण पर तीन प्रमुख निशान – बीआईएस का लोगो (चिन्ह), कैरेट या मिलीसिमल फाइननेस और छह अंक का अल्फान्यूमेरिक कोड (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) होते हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, इस फैसले पर चिंता जताते हुए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) ने सरकार और बीआईएस से शुल्क बढ़ोतरी की तत्काल समीक्षा करने तथा संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श होने तक मौजूदा शुल्क बरकरार रखने का आग्रह किया है।

जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि संगठन और आभूषण उद्योग ने हॉलमार्किंग का लगातार समर्थन किया है क्योंकि शुद्धता की गारंटी और उपभोक्ताओं का भरोसा इस कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य अनुपालन की लागत में करीब 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बिना समीक्षा के अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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