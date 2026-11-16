देश में नए हफ्ते की शुरुआत में सोने -चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। दीवाली के बाद से सोना 5.7% और चांदी 8.8% नीचे आ गया है। सोमवार, 16 नवंबर को सोने की कीमत 1,33,797 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय यह 1,35,797 रुपये थी। एमसीएक्स स्पॉट मार्केट में चांदी की कीमत गिरकर लगभग 1,69,591 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि इससे पहले यह 1,77,590 रुपये पर बंद हुई थी।

दीवाली के बाद, सोमवार 9 नवंबर को सोना 1,41,838 रुपये और चांदी 1,86,023 रुपये पर बंद हुई थी। तब से सोने की कीमत में 8,041 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 16,432 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। दीवाली के बाद से सोना 5.67% और चांदी 8.83% सस्ती हो गई है।

यह कमजोरी फ्यूचर्स मार्केट में भी दिखाई दे रही है। सोमवार को MCX पर सोने के फ्यूचर्स 1,34,789 रुपये (1.40% की गिरावट) पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि चांदी के फ्यूचर्स 1,69,980 रुपये (3.59% की गिरावट) पर थे।

भारत में सोने और चांदी की कीमतें

कीमत का विवरण सोना (प्रति 10 ग्राम) चांदी (प्रति किलो) 9 नवंबर को बंद भाव 1,41,838 रुपये 1,86,023 रुपये शुक्रवार, 13 नवंबर को बंद भाव 1,35,797 रुपये 1,77,590 रुपये 16 नवंबर 1,33,797 रुपये 1,69,591 रुपये 9 नवंबर से आई गिरावट 8,041 रुपये 16,432 रुपये 9 नवंबर से गिरावट (प्रतिशत में) 5.67% 8.83%

सोर्स – एमसीएक्स

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है। सोमवार को सोने की कीमत 3,800 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गई, जो एक साल से भी अधिक समय में इसका सबसे निचला स्तर है। चांदी की कीमत गिरकर 47 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गई, जो एक साल का निचला स्तर है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतें

धातु 16 नवंबर को कीमत बाजार की स्थिति सोना 3,800 डॉलर प्रति औंस के करीब एक साल से अधिक समय में सबसे निचला स्तर चांदी 47 डॉलर प्रति औंस के करीब एक साल का सबसे निचला स्तर

सोर्स: ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स

सोने और चांदी की कीमतें क्यों गिर रही हैं?

अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और ट्रेजरी यील्ड (सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) बढ़ने से कीमती धातुओं पर दबाव पड़ रहा है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 103.4 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो अप्रैल 2025 के बाद से इसके उच्चतम स्तर के करीब है।

डॉलर में यह मजबूती इसलिए आई है क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त कदम उठा सकता है। फेड के कई अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ नीति-निर्माताओं ने यह भी संकेत दिया है कि दिसंबर में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है।

बाजार में अभी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना 92% है, जबकि 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना 8% है।

ब्याज दरों और ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी से आमतौर पर सोने का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि इस कीमती धातु पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जब निवेशकों को ब्याज देने वाली संपत्तियों से बेहतर रिटर्न मिल सकता है, तो सोना अपने पास रखने की ‘अपॉर्चुनिटी कॉस्ट’ (अवसर लागत) बढ़ जाती है।

निवेशक अब सोमवार को फेडरल रिजर्व के चेयर केविन वॉर्श की टिप्पणियों और बुधवार को अक्टूबर की FOMC बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें सेंट्रल बैंक के अगले कदम के बारे में कोई संकेत मिल सके।

यह भी पढ़ें: कैसे खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड?

धनतेरस पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी इस मौके पर सोना खरीदने या उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपका बजट कम है तो डिजिटल गोल्ड एक विकल्प हो सकता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें आप सिर्फ 5 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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