Gold Rate Today : भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। अगर आप इस त्योहारी सीजन में सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपके लिए गुड न्यूज है। आज यानी शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सोने-चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है।

गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,226 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,040 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,669 रुपये प्रति ग्राम है। यहां कीमत 29 अक्टूबर की कीमत के मुकाबले क्रमशः 169 रुपये, 155 रुपये और 127 रुपये कम है।

वही, आज चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत में आज एक किलो चांदी की कीमत में करीब 2.10 लाख रुपये है। जो 29 अक्टूबर की कीमत के मुकाबले 5000 रुपये कम है।

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव

शहर 24 कैरेट (प्रति ग्राम) 22 कैरेट (प्रति ग्राम) 18 कैरेट (प्रति ग्राम) चेन्नई 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,667 रुपये मुंबई 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,669 रुपये दिल्ली 14,241 रुपये 13,055 रुपये 10,684 रुपये कोलकाता 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,669 रुपये बेंगलुरु 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,669 रुपये हैदराबाद 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,669 रुपये केरल 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,669 रुपये पुणे 14,226 रुपये 13,040 रुपये 10,669 रुपये वडोदरा 14,231 रुपये 13,045 रुपये 10,674 रुपये अहमदाबाद 14,231 रुपये 13,045 रुपये 10,674 रुपये

सोर्स – गुडरिटर्न्स

देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम चेन्नई 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये मुंबई 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये दिल्ली 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये कोलकाता 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये बेंगलुरु 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये हैदराबाद 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये केरल 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये पुणे 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये वडोदरा 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये अहमदाबाद 2,100 रुपये 21,000 रुपये 2,10,000 रुपये

सोर्स – गुडरिटर्न्स

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धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन त्योहारों के मौके पर कई भारतीय परिवार सोने के गहने, सिक्के या बिस्कुट खरीदते हैं। कुछ लोग सोने को पहनने के लिए खरीदते हैं, तो कुछ इसे भविष्य के लिए पैसे बचाने और निवेश का एक अच्छा विकल्प मानते हैं।

हालांकि, सोने में निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गहने या सोने के सिक्के ही खरीदें। आज के समय में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (EGR) जैसे कई विकल्प भी मौजूद हैं। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]