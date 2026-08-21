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Gold Silver Price Today, 21 August 2026: शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। गोल्ड फ्यूचर्स 5 अक्टूबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट 779 रुपये यानी 0.49% की बढ़त के साथ 1,60,204 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स 4 सितंबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट 2,622 रुपये यानी 1.08% उछलकर 2,45,865 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।

MCX के आंकड़ों के अनुसार, आज के कारोबार में सोने ने 1,60,630 रुपये का इंट्राडे हाई और 1,59,601 रुपये का लो बनाया। वहीं चांदी का उच्चतम स्तर 2,46,229 रुपये और निचला स्तर 2,44,251 रुपये प्रति किलो रहा।

दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना और अन्य शहरों में 22 कैरेट व 24 कैरेट सोने के रिटेल रेट स्थानीय टैक्स, ज्वेलर मार्जिन और मेकिंग चार्ज के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें।

Live Updates
11:50 (IST) 21 Aug 2026

आज सोने की कीमत कैसे तय होती है?

सोने का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX), डॉलर इंडेक्स, रुपये की विनिमय दर, केंद्रीय बैंकों की खरीद और घरेलू मांग-आपूर्ति जैसे कई कारकों से तय होता है। भारत में आयात शुल्क और GST का भी असर पड़ता है।

11:25 (IST) 21 Aug 2026

क्या होता है मेकिंग चार्ज?

गहना तैयार करने की मजदूरी को मेकिंग चार्ज कहा जाता है। यह फिक्स राशि या सोने की कीमत का प्रतिशत हो सकता है।

11:01 (IST) 21 Aug 2026

पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)

पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹16,048 प्रति ग्राम, 22 कैरेट की ₹14,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट की ₹12,036 प्रति ग्राम है।

10:48 (IST) 21 Aug 2026

गहनों के लिए कौन सा सोना सबसे अच्छा होता है?

रोज पहनने वाले गहने खरीद रहे हैं तो 22 कैरेट सबसे उपयुक्त माना जाता है। डिजाइनर और डायमंड ज्वेलरी में 18 कैरेट का अधिक उपयोग होता है।

10:47 (IST) 21 Aug 2026

हॉलमार्क क्या है और यह क्यों जरूरी है?

हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का शुद्धता प्रमाणपत्र है। इससे पता चलता है कि ज्वेलरी में जितनी कैरेट लिखी है, उतनी ही शुद्धता वास्तव में मौजूद है।

10:46 (IST) 21 Aug 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,928 प्रति ग्राम, 22 कैरेट की ₹14,601 प्रति ग्राम और 18 कैरेट की ₹12,381 प्रति ग्राम है।