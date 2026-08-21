Gold Silver Price Today, 21 August 2026: शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। गोल्ड फ्यूचर्स 5 अक्टूबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट 779 रुपये यानी 0.49% की बढ़त के साथ 1,60,204 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स 4 सितंबर 2026 कॉन्ट्रैक्ट 2,622 रुपये यानी 1.08% उछलकर 2,45,865 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।

MCX के आंकड़ों के अनुसार, आज के कारोबार में सोने ने 1,60,630 रुपये का इंट्राडे हाई और 1,59,601 रुपये का लो बनाया। वहीं चांदी का उच्चतम स्तर 2,46,229 रुपये और निचला स्तर 2,44,251 रुपये प्रति किलो रहा।

दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना और अन्य शहरों में 22 कैरेट व 24 कैरेट सोने के रिटेल रेट स्थानीय टैक्स, ज्वेलर मार्जिन और मेकिंग चार्ज के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें।

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