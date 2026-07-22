Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। MCX पर 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 1.11% यानी 1,579 रुपये की बढ़त के साथ 1,44,462 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 1.00% यानी करीब 2,237 रुपये चढ़कर 2,26,024 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

इस लाइव ब्लॉग में आपको सोने और चांदी के हर ताजा अपडेट, प्रमुख शहरों के लेटेस्ट रेट और कीमतों में बदलाव की पल-पल की जानकारी मिलेगी।

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