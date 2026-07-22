Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। MCX पर 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 1.11% यानी 1,579 रुपये की बढ़त के साथ 1,44,462 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 1.00% यानी करीब 2,237 रुपये चढ़कर 2,26,024 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
इस लाइव ब्लॉग में आपको सोने और चांदी के हर ताजा अपडेट, प्रमुख शहरों के लेटेस्ट रेट और कीमतों में बदलाव की पल-पल की जानकारी मिलेगी।
सिल्वर फ़्यूचर्स की कीमत 2.26 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ी
ग्लोबल मार्केट में मजबूत ट्रेंड के बीच बुधवार को फ्यूचर्स ट्रेड में चांदी की कीमतें 1.11 प्रतिशत बढ़कर 2.26 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सितंबर डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 781 लॉट के कारोबार में 2,478 रुपये या 1.11 प्रतिशत बढ़कर 2,26,257 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
भाषा
सोने के फ्यूचर्स भाव 1,44,463 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़े
बुधवार को फ्यूचर्स ट्रेड में सोने की कीमतें 1,580 रुपये बढ़कर 1,44,463 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी के लिए सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स 1,580 रुपये या 1.11 प्रतिशत बढ़कर 1,44,463 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुए, जिसमें 790 लॉट का कारोबार हुआ।
भाषा
अहमदाबाद में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,560 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,350 रुपये प्रति 10 ग्राम
आज नागपुर में चांदी की कीमत
आज नागपुर में 100 ग्राम चांदी की कीमत 24000 रुपये और एक किलो चांदी की कीमत 240000 रुपये है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Mumbai)
24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,46,510 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,34,300 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): 1,09,880 रुपये प्रति 10 ग्राम
कैसे तय होती है सोने की कीमत?
भारत के किस शहरों में कितने रुपये का गोल्ड मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वेलर्स किस भाव पर सोना खरीद रहा है। जिस भाव पर ज्वेलर्स गोल्ड खरीदते हैं उसे स्पॉट रेट कहा जाता है। अब एमसीएक्स पर सोना किस भाव पर ट्रेड कर रहा है उस आधार पर ही स्पॉट प्राइस तय किया जाता है।