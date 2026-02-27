Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव से पिछले कुछ महीनों से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार, 27 फरवरी 2026 को MCX पर गोल्ड और सिल्वर के रेट गिरावट देखने को मिल रही है।

एमसीएक्स पर सोना 0.12% की तेजी के साथ 1,59,904 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वही, चांदी 2.17% की तेजी के साथ 2,73,756 रुपये किलो के स्तर पर है।

सोने-चांदी का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,570 रुपये है। वहीं एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,85,000 है।

