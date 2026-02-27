Go to Live Updates

Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव से पिछले कुछ महीनों से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार, 27 फरवरी 2026 को MCX पर गोल्ड और सिल्वर के रेट गिरावट देखने को मिल रही है।

एमसीएक्स पर सोना 0.12% की तेजी के साथ 1,59,904 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वही, चांदी 2.17% की तेजी के साथ 2,73,756 रुपये किलो के स्तर पर है।

सोने-चांदी का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, दस ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,570 रुपये है। वहीं एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,85,000 है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
10:36 (IST) 27 Feb 2026

आज अयोध्या में सोने का भाव (Gold Price Today in Ayodhya)

आज अयोध्या में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,172 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,825 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,133 प्रति ग्राम है।

10:21 (IST) 27 Feb 2026

आज चेन्नई में सोने का भाव (Gold Price Today in Chennai)

आज चेन्नई में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,255 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,900 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,750 प्रति ग्राम है।

10:20 (IST) 27 Feb 2026

आज मुंबई में सोने का भाव

आज मुंबई में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,157 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,810 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,118 प्रति ग्राम है।

10:20 (IST) 27 Feb 2026

आज दिल्ली में सोने का भाव

आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,172 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,825 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,133 प्रति ग्राम है।

10:19 (IST) 27 Feb 2026

आज केरल में सोने का भाव

आज केरल में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,157 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,810 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,118 प्रति ग्राम है।

10:18 (IST) 27 Feb 2026

आज कोलकाता में सोने का भाव

आज कोलकाता में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹16,157 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,810 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,118 प्रति ग्राम है।