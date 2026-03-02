Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। आज COMEX में सोने की कीमत 5,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई, जो दिन के दौरान 2.50% से ज्यादा की बढ़त दर्शाती है।
इसी तरह, COMEX चांदी की कीमत भी बढ़त के साथ खुली और सुबह के कारोबार में कुछ ही मिनटों में 96.930 डॉलर प्रति औंस के इंट्राडे हाई पर पहुंच गई, जो करीब 2% की तेजी है।
इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,800 रुपये बढ़कर 1,64,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।
आज जयपुर में सोने का भाव (Gold Price Today in Jaipur)
आज जयपुर में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹17,324 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,881 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,997 प्रति ग्राम है।
आज दिल्ली में सोने का भाव (Gold Price Today in Delhi)
आज दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹17,324 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹15,881 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,997 प्रति ग्राम है।