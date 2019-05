बस के किराए में लें हवाई सफर का मजा, GoAir का ऑफर- 899 रुपये में करें इन जगहों की यात्रा

GoAir Offers: भारतीय विमानन कंपनी गो एयर बस के किराए में हवाई सफर की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। गो एयर विशेष समय के लिए मात्र 899 रुपये में फ्लाइट का टिकट दे रही है। गो एयर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर के माध्यम से कहा, ‘इस योजना के तहत 29 मई तक फ्लाइट टिकट बुक किया जा सकता है। एयरलाइन की वेबसाइट goair.in के मुताबिक यात्री 15 जून से 31 दिसंबर के तक यात्रा करने के लिए किसी भी दिन का टिकट बुक सकते हैं। कंपनी द्वारा यह योजना उस समय पेश की गई है जब प्रतिद्वंदी जेट एयरवेज द्वारा उड़ान सेवा को स्थगित कर दिया गया है और देश में हवाई सेवा की मांग बढ़ गई है।

एयर इंडिया साथ ही डिजिटल वॉलेट पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करने पर 500 रुपये का कैशबैक भी दे रही है। यह ऑफर एक यूजर को एक बार ही मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कम से कम 2499 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। गोएयर के मुताबिक, इस ऑफर के तहत कम से कम 50 रुपये का कैशबैक अवश्य मिलेगा।

एक अलग लिमिटेड पीरियड सेल के तहत गो एयर घरेलू फ्लाइट टिकट 1,375 रुपये में दे रही है। इसके तहत 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए ही टिकट बुक किया जा सकता है और बुकिंग की अंतिम तारीख 30 मई है। साथ ही गो एयर घरेलू और विदेशी फ्लाइट टिकट 2,765 रुपये और 7,000 रुपये की शुरूआती कीमत पर दे रही है।

The GoAir Mega Million #SALE is on for 3 days only!

1 MILLION Seats are waiting for you at fares starting ₹899* for travel between 15th Jun – 31st Dec, 2019. #GrabAndGo

Book now: https://t.co/aP7GZmyAvp pic.twitter.com/GQ7Boy70Ry

— GoAir (@goairlinesindia) May 27, 2019