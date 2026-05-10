दुनिया में बढ़ते तनाव और युद्धों के बीच देशों का रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर 2.887 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि चीन और रूस भी टॉप देशों में शामिल हैं। भारत ने भी रक्षा बजट में बड़ा निवेश किया है और वह दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है।

2025 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में बढ़ोतरी

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, 2025 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में बढ़ोतरी जारी रही, जो 2.9% बढ़कर 2.887 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह लगातार 11वां वर्ष है जब बढ़ोतरी हुई है।

पिछले दस वर्षों में (2016 से 2025 तक) कुल खर्च में 41% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, 2025 में यह बढ़ोतरी 2024 में देखी गई 9.7% की बढ़ोतरी के मुकाबले बहुत कम थी, जिससे यह 2021 के बाद सबसे धीमी ग्रोथ रेट बन गई।

दुनिया की जीडीपी में मिलिट्री पर खर्च का हिस्सा बढ़ा

दुनिया की जीडीपी में मिलिट्री पर खर्च होने वाला हिस्सा भी बढ़ा, जो 2024 में 2.4% से बढ़कर 2025 में 2.5% हो गया। औसतन, सरकारों ने 2025 में अपने बजट का 6.9% डिफेंस के लिए दिया, जो पिछले साल दर्ज 7.0% से थोड़ा कम है। 2025 में दुनिया भर में प्रति व्यक्ति मिलिट्री खर्च 352 डॉलर था।

टॉप 15 देशों ने मिलकर 2.304 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया, जो ग्लोबल मिलिट्री खर्च का लगभग 80% है। इस ग्रुप में टॉप पांच खर्च करने वाले देश (अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत) ने मिलकर 1.686 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, जो ग्लोबल टोटल का 58% है। अमेरिका सबसे ज्यादा मिलिट्री खर्च करने वाला देश बना रहा, जो 2025 में दुनिया भर के खर्च का लगभग एक-तिहाई हिस्सा देगा।

हालांकि, अमेरिका और दूसरे बड़े खर्च करने वाले देशों के बीच का अंतर कम हो रहा है। 2020 से इसका हिस्सा धीरे-धीरे कम हो रहा है और 2024 और 2025 के बीच 4.3 प्रतिशत पॉइंट कम हो गया, ऐसा US के खर्च में कमी और दूसरे देशों में बढ़ोतरी दोनों की वजह से हुआ। 2025 में, US ने दूसरे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देश चीन से 2.8 गुना ज़्यादा खर्च किया, जबकि 2024 में यह 3.2 गुना था। चीन का दुनिया भर के मिलिट्री खर्च में 12% हिस्सा बना रहा।

टॉप 15 देशों में से 12 ने 2025 में अपने मिलिट्री बजट बढ़ाए, जबकि सिर्फ़ US, यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल ने अपने बजट कम किए। सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी रैंकिंग में नीचे के देशों से हुई। 15वें नंबर पर मौजूद स्पेन में सबसे ज़्यादा 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 14वें नंबर पर मौजूद पोलैंड ने अपना खर्च 23 प्रतिशत बढ़ाया, जबकि इटली (12वें) और यूक्रेन (7वें) दोनों ने अपने बजट 20 प्रतिशत बढ़ाए।

यूरोप में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जहां मिलिट्री खर्च 14 प्रतिशत बढ़कर 864 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह बढ़ोतरी ज़्यादातर चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और इस इलाके में US की दखल कम होने के साथ यूरोपियन देशों के बीच अपनी डिफेंस क्षमताओं को मज़बूत करने की बढ़ती कोशिशों की वजह से हुई। जर्मनी और स्पेन जैसे देशों ने अपने डिफेंस बजट बढ़ाए, जबकि UK में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।

वेस्ट एशिया में, खर्च का पैटर्न मिला-जुला रहा। इज़राइल और ईरान दोनों ने अपने मिलिट्री बजट कम कर दिए। इज़राइल ने 2025 की शुरुआत में गाजा में सीज़फ़ायर के बाद खर्च में कटौती की, हालांकि उसका कुल खर्च पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा बना हुआ है।

इस बीच, एशिया और ओशिनिया में 2009 के बाद सबसे तेज़ बढ़ोतरी हुई, जहां कुल खर्च 681 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीन 336 बिलियन डॉलर के साथ इस इलाके में सबसे आगे रहा, उसके बाद जापान और ताइवान जैसे देशों में खर्च बढ़ा।

क्या है भारत की रैंक

भारत 2025 में मिलिट्री पर खर्च करने वाला पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया, जिसका डिफेंस बजट 8.9 प्रतिशत बढ़कर 92.1 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं, पाकिस्तान ने भी अपने मिलिट्री खर्च में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।

रैंक देश सैन्य व्यय (अरब अमेरिकी डॉलर में) 1 संयुक्त राज्य अमेरिका 954 2 चीन 336 3 रूस 190 4 जर्मनी 114 5 भारत 92.1 6 यूनाइटेड किंगडम 89 7 यूक्रेन 84.1 8 सऊदी अरब 83.2 9 फ्रांस 68 10 जापान 62.2

Source: Stockholm International Peace Research Institute

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