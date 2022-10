गौतम अडानी की बड़ी तैयारी, 150 अरब डॉलर निवेश के लिए की प्‍लानिंग

अडानी ग्रुप की अगले 5-10 वर्षों में हरित हाइड्रोजन कारोबार में 50-70 अरब डॉलर और हरित ऊर्जा में 23 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना है।

गौतम अडानी (फोटो-PTI)

