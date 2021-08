अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। वह सोशल मीडिया में विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अब उन्होंने मोदी सरकार के वॉट्सऐप पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने के प्रयासों की सराहना की है।

गौतम अडानी ने ट्वीटर पर एक पोस्ट में लिखा है,” यह काम के दौरान सोशल टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उदाहरण है। 9013151515 को अपने कॉन्टेक्ट्स में सेव करो। वॉटसऐप से डाउनलोड सर्टिफिकेट का मैसेज भेजो। OTP के लिए इंतजार करो। इसे एंटर करो और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वॉट्सऐप पर मिल जाएगा।” दिग्गज कारोबारी ने आगे लिखा,”वेलकम टू इंस्टेंट इंडिया! जय हिन्द।

क्यों की तारीफ?: दरअसल, मोदी सरकार ने हाल ही में वॉट्सऐप पर कोविड सर्टिफिकेट देने की सुविधा शुरू की है। इसके तहत नंबर 9013151515 को कॉन्टेक्ट्स में सेव करना होगा। इसके बाद इस नंबर पर वॉट्सऐप से कोविड सर्टिफिकेट मैसेज भेजना होगा। यूजर के पास एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को नंबर के चैट बॉक्स में एंटर करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद सेकेंडों में आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

Awesome example of social technology at work!

Add 9013151515 to your contacts, send ‘download certificate’ as a @WhatsApp message, wait for the OTP, enter it and get your Vaccination Certificate instantly over WhatsApp from @mygovindia.

Welcome to Instant India! Jai Hind.

