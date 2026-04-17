अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में हाल ही में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है।

गौतम अडानी बने सबसे अमीर सख्स

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार, गुरुवार को गौतम अडानी की संपत्ति 3.56 अरब डॉलर बढ़कर 92.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई। जबकि, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अडानी से कम 90.8 अरब डॉलर रह गई। इसके बाद दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी 19वें नंबर पर पहुंच गए है और मुकेश अंबानी 20वें नंबर पर खिसक गए हैं।

टॉप 5 में कौन हैं?

इस लिस्ट में 656 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क पहले नंबर पर बने हुए हैं। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज 286 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस (269 अरब डॉलर), सर्गेई ब्रिन (266 अरब डॉलर), मार्क जकरबर्ग (239 अरब डॉलर) भी टॉप 5 में शामिल हैं।

दुनिया के 20 सबसे अमीर व्यक्ति

क्रमांक नाम कुल संपत्ति (नेटवर्थ) 1 एलन मस्क 656 अरब डॉलर 2 लैरी पेज 286 अरब डॉलर 3 जेफ बेजोस 269 अरब डॉलर 4 सर्गेई ब्रिन 266 अरब डॉलर 5 मार्क जुकरबर्ग 239 अरब डॉलर 6 लैरी एलिसन 230 अरब डॉलर 7 माइकल डेल 170 अरब डॉलर 8 जेनसन हुआंग 164 अरब डॉलर 9 बर्नार्ड अर्नो 164 अरब डॉलर 10 जिम वाल्टन 150 अरब डॉलर 11 स्टीव बाल्मर 148 अरब डॉलर 12 रॉब वाल्टन 147 अरब डॉलर 13 एलिस वाल्टन 146 अरब डॉलर 14 वॉरेन बफेट 142 अरब डॉलर 15 कार्लोस स्लिम 130 अरब डॉलर 16 अमानसियो ओर्टेगा 130 अरब डॉलर 17 बिल गेट्स 104 अरब डॉलर 18 थॉमस पीटरफी 93.8 अरब डॉलर 19 गौतम अडानी 92.6 अरब डॉलर 20 मुकेश अंबानी 90.8 अरब डॉलर

सोर्स – ब्लूमबर्ग

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