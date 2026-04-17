अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में हाल ही में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है।

गौतम अडानी बने सबसे अमीर सख्स

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार, गुरुवार को गौतम अडानी की संपत्ति 3.56 अरब डॉलर बढ़कर 92.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई। जबकि, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अडानी से कम 90.8 अरब डॉलर रह गई। इसके बाद दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी 19वें नंबर पर पहुंच गए है और मुकेश अंबानी 20वें नंबर पर खिसक गए हैं।

टॉप 5 में कौन हैं?

इस लिस्ट में 656 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क पहले नंबर पर बने हुए हैं। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज 286 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस (269 अरब डॉलर), सर्गेई ब्रिन (266 अरब डॉलर), मार्क जकरबर्ग (239 अरब डॉलर) भी टॉप 5 में शामिल हैं।

दुनिया के 20 सबसे अमीर व्यक्ति

क्रमांकनामकुल संपत्ति (नेटवर्थ)
1एलन मस्क656 अरब डॉलर
2लैरी पेज286 अरब डॉलर
3जेफ बेजोस269 अरब डॉलर
4सर्गेई ब्रिन266 अरब डॉलर
5मार्क जुकरबर्ग239 अरब डॉलर
6लैरी एलिसन230 अरब डॉलर
7माइकल डेल170 अरब डॉलर
8जेनसन हुआंग164 अरब डॉलर
9बर्नार्ड अर्नो164 अरब डॉलर
10जिम वाल्टन150 अरब डॉलर
11स्टीव बाल्मर148 अरब डॉलर
12रॉब वाल्टन147 अरब डॉलर
13एलिस वाल्टन146 अरब डॉलर
14वॉरेन बफेट142 अरब डॉलर
15कार्लोस स्लिम130 अरब डॉलर
16अमानसियो ओर्टेगा130 अरब डॉलर
17बिल गेट्स104 अरब डॉलर
18थॉमस पीटरफी93.8 अरब डॉलर
19गौतम अडानी92.6 अरब डॉलर
20मुकेश अंबानी90.8 अरब डॉलर

सोर्स – ब्लूमबर्ग

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