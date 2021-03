अडानी ग्रुप और म्यांमार सेना-नियंत्रित कंपनी के बीच हुई डील! BJP सांसद ने उठाए सवाल

गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की एक डील काफी चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने म्यांमार सेना-नियंत्रित एक कंपनी के साथ कॉमर्शियल डील की है।

ऑस्ट्रेलियाई सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और जस्टिस फॉर म्यांमार की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ABC न्यूज नेटवर्क ने लिखा है कि इस डील के लिए अडानी ग्रुप ने 52 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। हालांकि, इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की भी प्रतिक्रिया आ गई है। ग्रुप ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।

क्या है रिपोर्ट में: रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) म्यांमार में एक प्रस्तावित पोर्ट के लिए म्यांमार सेना-नियंत्रित कंपनी से बातचीत कर रही थी। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अडानी पोर्ट, म्यांमार इकनॉमिक कॉर्पोरेशन (MEC) के साथ मिलकर एक कंटेनर पोर्ट डेवलप कर रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए अडानी की कंपनी MEC को 30 मिलियन डॉलर ‘लैंड लीस फीस’ और 22 मिलियन डॉलर ‘लैंड क्लीयरेंस फीस’ में दिया है। MEC को म्यांमार की मिलिट्री जुंटा फंड करती है। MEC पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।

रिपोर्ट में वीडियो और कुछ तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं। दावा किया गया है कि इन तस्वीरों में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करन अडानी हैं और उन्होंने जुलाई 2019 में सेना के प्रमुख मीन आंग लाइंग से मुलाकात की थी। हालांकि, जिन तस्वीरों और वीडियो फुटेज का जिक्र किया गया है वो साल 2019 की बताई जा रही है।

सुब्रमण्यन स्वामी ने उठाए सवाल: बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा है कि अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमारे पास आत्मा और विवेक होना चाहिए। हर चीज की कीमत नहीं हो सकती या उसे बिक्री पर नहीं रखा जा सकता।

https://t.co/5drsYlHuHJ

More on Adani deals and payments to Myanmar crudity called Army. If we believe in democracy then we must a have soul and conscience. Everything cannot have a price or be put on sale. Why did we participate in Yangong on military day? Only dictatorships did

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 31, 2021