Gautam Adani: गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए 111.77 करोड़ डॉलर का समय-पूर्व भुगतान करेगा अडानी समूह

Adani Groups: इस भुगतान से Adani Ports & Special Economic Zone Ltd के 16.827 करोड़ शेयर वापस आएंगे जो प्रवर्तकों की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। Adani Green Energy Ltd के मामले में 2.756 करोड़ शेयर यानी प्रवर्तकों की तीन प्रतिशत हिस्सेदारी जारी होगी। वहीं Adani Transmission Ltd के 1.177 करोड़ शेयर जारी होंगे।

Adani Group: अडानी ग्रुप की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है। Image Credit: Express/Partha Paul

