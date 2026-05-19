Jansatta Explained: भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे कथित रिश्वतखोरी और फ्रॉड के आरोप 2024 से लगातार चर्चा में हैं। मामला सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, अमेरिकी निवेशकों और कथित रिश्वत भुगतान से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की टाइमलाइन…

मार्च 2024: अमेरिकी जांच की खबरें सामने आईं

2024 की शुरुआत में रिपोर्ट्स आईं कि अमेरिकी एजेंसियां अडानी समूह से जुड़े संभावित रिश्वतखोरी मामले की जांच कर रही हैं। आरोप था कि सोलर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित भुगतान किए गए।

20 नवंबर 2024: अमेरिका में बड़ा आरोप

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अभियोजकों ने न्यूयॉर्क में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। आरोप था कि भारत में सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत देने की साजिश रची गई।

अमेरिका ने क्यों किया केस?

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी एजेंसियों का कहना था कि इस कथित योजना के लिए अमेरिकी निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाया गया था। इसी वजह से अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और SEC ने कार्रवाई की।

नवंबर-दिसंबर 2024: शेयर बाजार में गिरावट

SEC और DOJ की कार्रवाई के बाद अडानी समूह की कई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। आरोप सामने आने के बाद Adani Enterprises के शेयर करीब 10% तक टूट गए थे। वहीं Adani Power, Adani Ports and Special Economic Zone और समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई थी।

2025: SEC और अदालत की कार्रवाई

2025 के दौरान अमेरिकी SEC ने अदालत में कहा कि भारतीय अधिकारियों की तरफ से समन भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। बाद में खबर आई कि गौतम अडानी कानूनी नोटिस स्वीकार करने पर सहमत हुए।

मई 2026: अमेरिका में राहत की खबर

अमेरिकी उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को खत्म करने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी के साथ-साथ उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आपराधिक आरोप हटा दिए हैं।

लंबे समय से यह मामला न्यूयॉर्क में चल रहा था। इसमें सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड जैसे आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। ऐसे में केस को बंद करने का फैसला लिया गया है।

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अमेरिकी उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गए थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी के साथ-साथ उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आपराधिक आरोप हटा दिए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…