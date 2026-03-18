शेयर बाजार में 2026 में निवेश के अवसर लगातार मजबूत हो रहे हैं और कई दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स चुनिंदा स्टॉक्स पर बुलिश नजर आ रही हैं। ब्रोकरेज फर्म्स ने तिलकनगर इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और एथर एनर्जी जैसे शेयरों पर ‘BUY’ की सिफारिश दी गई है, जहां मौजूदा स्तर से 20% से 40% तक की संभावित तेजी बताई जा रही है। आइए जानते हैं…

तिलकनगर इंडस्ट्रीज (Tilaknagar Industries)

तिलकनगर इंडस्ट्रीज पर JM Financial ने ‘BUY’ की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹550 तय किया है। यानी LTD ₹442 से इसमें करीब 24% की तेजी आ सकती है।

इस निवेश का आधार कंपनी में चल रहे परिवर्तन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पेरनोड रिकार्ड से इंपीरियल ब्लू का अधिग्रहण तिलकनगर को व्हिस्की सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है।

ब्रांडी के क्षेत्र में कंपनी की पहले से ही मजबूत स्थिति है और एक बड़े व्हिस्की ब्रांड के जुड़ने से भारतीय निर्मित विदेशी शराब बाजार के प्रमुख क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति और भी बढ़ जाती है। जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि अधिग्रहण से उत्पन्न तालमेल के चलते बिक्री की मात्रा और लाभ मार्जिन दोनों में वृद्धि होगी।

ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि पारंपरिक कारोबार में स्थिर वृद्धि के साथ-साथ इंपीरियल ब्लू की बिक्री में भी सुधार होगा, जिसे ब्रांड पर अधिक खर्च और कम पहुंच वाले बाजारों में मजबूत वितरण प्रयासों का समर्थन प्राप्त होगा।

तिलकनगर इंडस्ट्रीज का मौजूदा शेयर प्राइस

तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर बुधवार, 18 मार्च 2026 को 12:12PM तक 1.83% की तेजी के साथ 456.80 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले एक महीने में करीब 1.62 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने करीब 2.58 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इस स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर करीब 550 रुपये है और इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर 205 रुपये है। इसका मार्केट कैप करीब 11,210.98 करोड़ रुपये है।

पॉलीकैब इंडिया (Polycab India)

ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने पॉलीकैब इंडिया पर अपनी ‘BUY’ की सिफारिश दोहराई है और इसका टारगेट प्राइस ₹9,000 तय किया है। इसका मतलब है कि LTD ₹7,128 से इसमें करीब 26% की तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज की कंपनी के साथ बातचीत से संकेत मिलता है कि मार्च तिमाही उम्मीद से थोड़ी कमजोर रह सकती है, जिसका मुख्य कारण भू-राजनीतिक तनाव और उच्च बेस है। वॉल्यूम ग्रोथ साल-दर-साल स्थिर रह सकती है, जबकि वृद्धि मुख्यतः बढ़ी हुई इनपुट लागत को कीमतों के जरिए पास-ऑन करने से आएगी।

इसके बावजूद, कंपनी को उम्मीद है कि वह अपने मार्केट शेयर में बढ़त जारी रखेगी।

पॉलीकैब इंडिया का मौजूदा शेयर प्राइस

पॉलीकैब इंडिया का शेयर बुधवार, 18 मार्च 2026 को 12:27PM तक 2.28% की तेजी के साथ 7332.45 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले 3 महीने में करीब 3.28 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने करीब 1.52 फीसदी की गिरावट आई है।

इस स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर करीब 8,724.35 रुपये है और इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर 4,574.55 रुपये है। इसका मार्केट कैप करीब 1,10,383.63 करोड़ रुपये है।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (Hindalco Industries)

भारत की बड़ी मेटल कंपनी में से एक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल बुलिश है। ब्रोकरेज ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है। इसके लिए ब्रोकरेज ने टारगेट 1110 रुपये दिया है। इसमें LTD 921 के हिसाब से 20% की संभावित बढ़त दिखाता है।

ब्रोकरेज ने कहा कंपनी की भारत और एशिया में डिमांड काफी मजबूत रहेगी। ग्लोबल स्तर पर 2 से 4% CAGR की ग्रोथ की उम्मीद है। इस ग्रोथ के पीछे मुख्य कारण रेनवाल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और EV adoption बताए हैं।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मौजूदा शेयर प्राइस

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का शेयर बुधवार, 18 मार्च 2026 को 12:38PM तक 0,.31% की गिरावट के साथ 933.80 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले 3 महीने में करीब 8.95 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,09,846.01 करोड़ रुपये है।

एथर एनर्जी (Ather Energy)

ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने एथर एनर्जी पर ‘BUY’ की रेटिंग शुरू की है/बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,000 तय किया है यानी LTD ₹712 से इसमें करीब 40% की तेजी आ सकती है।

एथर एनर्जी का मौजूदा शेयर प्राइस

एथर एनर्जी का शेयर बुधवार, 18 मार्च 2026 को 12:40PM तक 3.91% की तेजी के साथ 752.20 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले 3 महीने में करीब 13.59 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 28,762.33 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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